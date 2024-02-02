Οι Χούθι στόχευσαν την Εϊλάτ της Υεμένης με βαλλιστικούς πυραύλους

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι η οργάνωσή τους πραγματοποίησε στρατιωτική επιχείρηση προς την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ με βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το σύστημά του αντιαεροπορικής άμυνας "Arrow" αναχαίτισε επιτυχώς έναν πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύτηκε σε ισραηλινό έδαφος σήμερα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

