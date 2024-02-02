Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Arrow αναχαίτισε στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας επιτυχώς έναν πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύτηκε σήμερα με στόχο την ισραηλινή επικράτεια.

Η ανακοίνωση του στρατού δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση της εκτόξευσης.

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εξαπολύσει επανειλημμένως επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου, όταν μαχητές της Χαμάς προκάλεσαν αιματοχυσία στο ισραηλινό έδαφος.

Οι σιίτες αντάτες εξαπολύουν επίσης επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τις 19 Νοεμβρίου.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

