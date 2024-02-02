Λάνθιμος: Έκπληκτος με την επιτυχία του «Poor Things»: H σχέση του με Emma Stone

Για το «Poor Things», τον τρόπο που σκηνοθετεί, την φιλία του με την Έμμα Στόουν και τις εμβληματικές συνεργασίες με τους Κόλιν Φερθ και Μαρκ Ράφαλο, αλλά και το κινηματογραφικό του μέλλον μίλησε ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI) στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης.

«Δεν σκέφτομαι πραγματικά τα ίδια τα θέματα» είπε ο Λάνθιμος, όταν ρωτήθηκε που στο περίπου θα κινηθεί στην επόμενη του ταινία.

«Είναι περισσότερο να ανακαλύπτω τις ιστορίες και τις δομές και να νιώθω ότι υπάρχει κάτι εκεί που με ενδιαφέρει. Μόνο μετά από αυτό καταλαβαίνεις τι είναι για τον εαυτό σου, αφού για άλλους ανθρώπους θα μπορούσε να αφορά κάτι άλλο. Επομένως, είναι δύσκολο να πούμε ποια είναι τα θέματα».

Ο Έλληνας σκηνοθέτης ανέφερε ότι αυτός και οι συνεργάτες του «ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους και μπαίνουν βαθύτερα σε αυτά τα είδη των κοινωνικών δομών, συμπεριφορών και σχέσεων».

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στο τελευταίο του project, το οποίο έχει τίτλο «Kinds of Kindness» και στο οποίο θα παίζουν οι Έμμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Μάργκαρετ Κουάλεϊ και Γουίλεμ Νταφόε.

«Μόλις γυρίσαμε αυτήν την ταινία… που είναι τρεις διαφορετικές ιστορίες» είπε ο Λάνθιμος, χαρακτηρίζοντας την «μια σύγχρονη ταινία».

«Είναι τρεις διαφορετικές ιστορίες, τελειώνουμε την επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αλλά επίσης δεν θα ήθελα να σας πω τι νόμιζα ότι είναι οι ιστορίες, επειδή το κάνει τόσο μικρό. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι καν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γιατί φοβάμαι ότι θα κάνει τις επιλογές μου πιο στενές».

Ερωτηθείς για την συνεργασία του με την Έμμα Στόουν που ως φαίνεται έχει εδραιωθεί για τα καλά, είπε «Το αστείο είναι ότι της λέω, αλλά δεν με πιστεύει, τη σκέφτηκα και για τον ''Αστακό''».

«Έχει αυτό το θαυμάσιο εμπόδιο στην ομιλία, μοιάζει με ψέλλισμα», εξήγησε. «Και στον κόσμο του ''Αστακού'' αυτό θα ήταν πολύ κρίσιμο, ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Άρα, θα μπορούσε να είναι η γυναίκα που ψευδίζει».

«Γνωριστήκαμε πολύ καλά, ακόμα και πριν γυρίσουμε την "Ευνοούμενη", γιατί αρχίσαμε να το συζητάμε μερικά χρόνια πριν και χρειάστηκε λίγος χρόνος για να γίνει. Έτσι γίναμε φίλοι κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. Στη συνέχεια, όταν είχαμε πραγματικά την εργασιακή εμπειρία, ήταν προφανές ότι τα πηγαίναμε καλά και ότι μας αρέσει να δουλεύουμε μαζί».

Ερωτηθείς για το πώς κατάφερε να αναδείξει τις άλλες πλευρές του Μαρκ Ράφαλο στο «Poor Things», ο Λάνθιμος είπε ότι τα εύσημα για την υποκριτική δουλειά πρέπει να πάνε στους ηθοποιούς και στη δημιουργικότητά τους.

«Λοιπόν, μόλις τον άφησα ελεύθερο, ήταν έτοιμος να προχωρήσει» είπε ο Έλληνας σκηνοθέτης, κάνοντας λόγο για έναν «λαμπρό ηθοποιό».

«Ήταν λίγο διστακτικός, υποθέτω, γιατί δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα που τον ξέρω καλύτερα, νομίζω ότι γενικά πάντα πιστεύει ότι δεν είναι καλός».

«Μπήκε δυνατά όταν ξεκινήσαμε τις πρόβες. Είχαμε 2-3 εβδομάδες πρόβας. Ήταν ο τύπος που ήταν ήδη εκεί. Και διασκεδάσαμε τόσο πολύ στις πρόβες».

Κληθείς να σχολιάσει σχετικά με την απήχηση του «Poor Things», ο Λάνθιμος δήλωσε έκπληκτος.

Μιλώντας για τον Κόλιν Φάρελ και την ερμηνεία του στον «Αστακό», ο Λάνθιμος είπε: «Έψαχνε να κάνει διαφορετικά πράγματα. Η κωμική του αίσθηση και γενικά η παρουσία του θεωρούσα ότι ήταν πολύ δυνατή. Και υποθέτω ότι το θέμα με το casting είναι ότι, πρώτα απ' όλα, θέλω να προσπαθήσω να βρω ανθρώπους με τους οποίους θέλω να συνεργαστώ, ανεξάρτητα από το αν ταιριάζουν ακριβώς με τον χαρακτήρα. Γι' αυτό έπρεπε να πάρει τόσο βάρος. Αλλά αφορά κυρίως ανθρώπους με τους οποίους θέλω να συνεργαστώ, να τους γνωρίσω και να δω αν θα τα πάμε καλά. Είναι σημαντικό να βρεις τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη σχέση με τη δουλειά σου και με σένα ως άνθρωπο».

