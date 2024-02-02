Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών άφησε ο διάσημος ηθοποιος Carl Weathers, γνωστός για τους ρόλους του στο Rocky, το Predator και το The Mandalorian.

Η οικογένειά του ανέφερε σε δήλωση την Παρασκευή ότι ο Weathers «πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του» την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο του Carl Weathers», δήλωσε η οικογένεια, προσθέτοντας: «Ο Carl ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που έζησε μια εξαιρετική ζωή. Μέσω της συνεισφοράς του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τις τέχνες και τον αθλητισμό, άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι και αναγνωρίζεται παγκοσμίως και σε γενιές. Ήταν ένας αγαπημένος αδελφός, πατέρας, παππούς, σύντροφος και φίλος».

Δείτε τη σκηνή που αντιμεωπίζει τον Rocky Balboa στο ρινγκ, η οποία έγραψε ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο:

Ο Weathers, πρώην οπαδός του NFL, πρωταγωνίστησε ως πυγμάχος Apollo Creed δίπλα στον Sylvester Stallone στις ταινίες Rocky, ξεκινώντας από το πρωτότυπο του 1976. Έπαιξε μαζί με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία φαντασίας «Κυνηγός» (Predator, 1987) και πρόσφατα πρωταγωνίστησε ως Greef Karga στη σειρά Star Wars The Mandalorian.

Ο αφροαμερικανός ηθοποιός Καρλ Γουέδερς, γνωστός κυρίως για την ενσάρκωση του πυγμάχου Απόλο Κριντ στη σειρά ταινιών «Ρόκι», πέθανε στα 76 του χρόνια, έγινε γνωστό χθες Παρασκευή.

Ο ηθοποιός, που είχε γεννηθεί το 1948 στη Νέα Ορλεάνη, είχε παίξει ρόλους σε 75 ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Όμως απέκτησε φήμη όταν ενσάρκωσε τον ακούραστο πυγμάχο που αναμετράται με τον Σιλβέστερ Σταλόουν στη σειρά ταινιών «Ρόκι».

