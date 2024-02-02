Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα ασκήσει πίεση για την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα μια παύση της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή από την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 8 του μηνός για να εργαστεί για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και για να διασφαλίσει μια ανθρωπιστική παύση, σύμφωνα με το υπουργείο του.

Ο Μπλίνκεν θα μεταβεί κατά κύριο λόγο στο Κατάρ και την Αίγυπτο, χώρες που ενεργούν ως διαμεσολαβητές, όπως και στο Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη και στη Σαουδική Αραβία για το πέμπτο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή από τότε που άρχισε η σύγκρουση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

