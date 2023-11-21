Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς ερευνούν την πρώτη υπόθεση δωροδοκίας σε κρυπτονόμισμα

Οι ουκρανικές αρχές υποπτεύονται ότι βουλευτής προσπάθησε να δωροδοκήσει τον επικεφαλής κυβερνητικής υπηρεσίας ανοικοδόμησης στο πρώτο τεκμηριωμένο σκάνδαλο δωροδοκίας με κρυπτονομίσματα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η Εθνική Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) ανακοίνωσε ότι ο βουλευτής, μέλος και ο ίδιος της επιτροπής καταπολέμησης της διαφθοράς του κοινοβουλίου, πιστεύεται ότι πρόσφερε το ποσόν των 50.000 δολαρίων σε bitcoin με αντάλλαγμα κρατικούς πόρους για την ανοικοδόμηση υποδομών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό του.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς δεν κατονόμασε τον βουλευτή.

Ο επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Αποκατάστασης και Ανάπτυξης Υποδομών της Ουκρανίας κατήγγειλε την δωροδοκία στις αρχές αφού έλαβε την πρώτη δόση των 10.000 δολαρίων, ανέφερε η Υπηρεσία.

«Είναι η πρώτη παράνομη δοσοληψία σε κρυπτονόμισμα στην ιστορία των ουκρανικών υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς που έχει τεκμηριωθεί», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία.

Η Ουκρανία έχει ενισχύσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην πορεία προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει καταστήσει την καταπολέμηση της διαφθοράς βασική προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο επικεφαλής της NABU Σεμέν Κρυβόνος έχει δηλώσει ότι η υπηρεσία του θα δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση των εγκλημάτων εν καιρώ πολέμου σε στρατηγικούς τομείς όπως η άμυνα και η ανοικοδόμηση.

Σήμερα, οι ανακριτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν υποψίες κατά δύο υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβερνοασφάλειας για υπεξαίρεση.

Σε ανάρτηση στο Facebook, η κρατική υπηρεσία ανοικοδόμησης δηλώνει ότι η μηδενική ανοχή στη διαφθορά αποτελεί «βασική αρχή» της αποστολής της. «Η συνεργασία μας με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της διαφθοράς ήταν και θα είναι συστημική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

