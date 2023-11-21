Η γαλλική ακροδεξιά αναμένεται να αναδειχθεί πρώτη πολιτική δύναμη, με σημαντική διαφορά από την κυβερνητική παράταξη που έρχεται δεύτερη, στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα « Les Echos».

Ειδικότερα η δημοσκόπηση εμφανίζει το κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, στου οποίου το ευρωψηφοδέλτιο επικεφαλής θα είναι ο γραμματέας του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά, να προηγείται συγκεντρώνοντας το 28% των ψήφων, ενώ η προεδρική πλειοψηφία του Εμανουέλ Μακρόν, της οποίας ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου δεν είναι ακόμη γνωστός, εμφανίζεται να συγκεντρώνει το 19% των προθέσεων ψήφου. Την τρίτη θέση εμφανίζεται να καταλαμβάνει με 9% το Σοσιαλιστικό κόμμα, ενώ ακολουθούν τα κόμματα των Οικολόγων και των Ρεπουμπλικάνων με 8% το καθένα. Ποσοστό 7% εμφανίζονται να έχουν το επίσης ακροδεξιό κόμμα του Ερίκ Ζεμούρ, όπου επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου θα είναι η ανιψιά της Λεπέν, η Μαριόν Μαρεσάλ, καθώς επίσης και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ενώ περί το 3% θα κυμανθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

