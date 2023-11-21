Δύο από τα 33 πρόωρα βρέφη που είχε αποφασιστεί να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν από τη μεταφορά τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η αρχική πρόβλεψη ήταν ότι 33 πρόωρα βρέφη που βρίσκονταν στο αλ Σίφα θα απομακρύνονταν την Κυριακή από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δυστυχώς, …δύο από αυτά τα πρόωρα πέθαναν κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας λόγω ελλιπούς φροντίδας», δήλωσε ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, εκπρόσωπος του ΠΟΥ, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Από τα 33 πρόωρα μωρά, τρία βρίσκονται ακόμα στο Νοσοκομείο των Εμιράτων στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με τον Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπο της Unicef.

Επίσης, άλλα 28 έφθασαν χθες, Δευτέρα, στην Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα, τη μοναδική έξοδο από τη Γάζα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ. Τα μωρά έφθασαν από το νοσοκομείο αλ Σίφα την Κυριακή και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο των Εμιράτων πριν βγουν από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από το Κάιρο, ο εκπρόσωπος της Unicef ανέφερε ότι 20 από τα 28 μωρά που μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο ταξίδευαν χωρίς τη μητέρα τους.

«Επτά μητέρες με οκτώ μωρά», δήλωσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι δυο από αυτά ήταν δίδυμα.

Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «βοήθησε να διευκολυνθεί» η μεταφορά των μωρών από το αλ Σίφα την Κυριακή.

Ο Ισραηλινός στρατός, που πολεμά κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα έφοδο στο αλ Σίφα, υποστηρίζοντας ότι εκεί βρισκόταν βάση της ισλαμιστικής οργάνωσης, κάτι που η ίδια αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

