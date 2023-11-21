Φιλιππίνες: Έναρξη κοινών περιπολιών με τις ΗΠΑ

Οι Φιλιππίνες και οι ΗΠΑ άρχισαν σήμερα κοινές περιπολίες των ναυτικών και αεροπορικών τους ενόπλων δυνάμεων ανοιχτά των ακτών του αρχιπελάγους στην Νοτιοανατολική Ασία, ανακοίνωσε η Μανίλα, στο πλαίσιο αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή.

"Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία μαρτυρά τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών μας δυνάμεων στη διεξαγωγή ναυτικών και αεροπορικών περιπολιών", δήλωσε ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος.

"Με αυτές τις ενέργειες συνεργασίας επιθυμούμε να ενισχύσουμε την πρειφερειακή ασφάλεια και να ευνοήσουμε μια αρμονική σύμπραξη με τις ΗΠΑ στη διαφύλαξη των κοινών μας συμφερόντων", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι οι κοινές αυτές περιπολίες θα γίνονται για τρεις ημέρες.

Η Μανίλα και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν τον Φεβρουάριο να ξαναρχίσουν τις κοινές περιπολίες τους στην Νότια Σινική Θάλασσα, την οποία το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν στο σύνολό της.

Οι δύο επί μακρόν σύμμαχοι είχαν αναστείλει τις ναυτικές περιπολίες σε αυτήν την πολύ διαφιλονικούμενη ζώνη κατά την θητεία του πρώην προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ο οποίος τασσόταν υπέρ του Πεκίνου σε βάρος της Ουάσινγκτον.

Ο Μάρκος προσπαθεί για μια επανασύνδεση με τις ΗΠΑ από το 2022 που ανέβηκε στην εξουσία.

Οι ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων ανακοίνωσαν ότι η "συνεργατική ναυτική δραστηριότητα" με την αμερικανική διοίκηση στην περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού θα άρχιζε κοντά στην παράκτια επαρχία Μπατάνες στις βόρειες Φιλιππίνες και θα ολοκληρωνόταν στην θάλασσα που χωρίζει την Κίνα από τις Φιλιππίνες.

Η Μανίλα θα αναπτύξει τρία πολεμικά πλοία, δύο μαχητικά αεροσκάφη FA-50 και ένα επιθετικό αεροσκάφος A-29B Super Tucano, σε συνδυασμό από αμερικανικής πλευράς με ένα παράκτιο πολεμικό πλοίο και ένα αεροσκάφος P-8A στο πλαίσιο των κοινών περιπολιών.

Στη δημοσιότητα δεν δόθηκε καμία άλλη πληροφορία σχετικά με την ακριβή δραστηριότητα αυτών των πλοίων και αεροσκαφών.

Την Κυριακή ο Φερντινάντ Μάρκος είχε προειδοποιήσει ότι ο κινεζικός στρατός "άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον" για την κατασκευή βάσης σε υφάλους που βρίσκονται "ολοένα και πιο κοντά στην φιλιππινέζικη ακτή".

Το Πεκίνο αναπτύσσει πλοία περιπολίας και έχει κατασκευάσει στρατιωτικοποιημένα τεχνητά νησιά για να ενισχύσει τις διεκδικήσεις του σχεδόν στο σύνολο της Νότιας Σινικής Θάλασσας, παρά τις αποφάσεις της διεθνούς δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες αυτό στερείται νομικής βάσης.

Η ένταση ανάμεσα στην Μανίλα και το Πεκίνο οξύνθηκε τις τελευταίες εβδομάδες με πολλά περιστατικά να σημειώνονται μεταξύ των πλοίων τους στη θάλασσα αυτή.

