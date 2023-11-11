Η Σαουδική Αραβία και οι άλλες μουσουλμανικές και αραβικές χώρες ζήτησαν το Σάββατο να τερματιστούν αμέσως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που διεξήχθη στο Ριάντ αναφέρεται ότι τα μέλη των δύο διεθνών οργανισμών «αρνούνται να χαρακτηρίσουν αυτόν τον πόλεμο ως νόμιμη άμυνα ή να τον δικαιολογήσουν υπό οποιοδήποτε πρόσχημα».

Η σύνοδος καταδίκασε «την επιθετικότητα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τα εγκλήματα πολέμου και τις βάρβαρες και απάνθρωπες σφαγές από την κατοχική κυβέρνηση». Στο ανακοινωθέν ζητείται να τερματιστεί η πολιορκία της Γάζας, να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα και να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ.

Στο τελικό ανακοινωθέν τους οι μουσουλμάνοι ηγέτες προέτρεψαν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ερευνήσει «εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το Ισραήλ» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι ηγέτες κάλεσαν επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υιοθετήσει ένα «αποφασιστικό και δεσμευτικό ψήφισμα» ώστε να μπει τέλος στην ισραηλινή «επιθετικότητα» στη Γάζα. Όποιος αρνείται να το στηρίξει «ενθαρρύνει το Ισραήλ να συνεχίσει τη βάναυση επίθεση που σκοτώνει αθώους (…) και μετατρέπει τη Γάζα σε ερείπια».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν διεμήνυσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οποιεσδήποτε συζητήσεις για το μέλλον της Γάζας θα μπορούσαν να αφορούν μόνο την άμεση κατάπαυση του πυρός στον θύλακα.

«Το μοναδικό μέλλον (που μπορεί να συζητηθεί) και αυτή είναι η ενιαία στάση των Αράβων, είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, στο Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία και οι άλλες μουσουλμανικές και αραβικές χώρες ζήτησαν να τερματιστούν αμέσως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, απορρίπτοντας το επιχείρημα του Ισραήλ ότι ενεργεί «σε νόμιμη άμυνα».

Στη σύνοδο του Σαββάτου μετείχαν δεκάδες ηγέτες, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και ο εμίρης του Κατάρ Σεΐχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Ο Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν κατήγγειλε τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στις αντιδράσεις ορισμένων χωρών απέναντι στον πόλεμο. «Παρατηρούμε αυτήν την πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών (…) Μιλώ για τις χώρες που (…) κλείνουν τα μάτια όσον αφορά τη μη τήρηση από το Ισραήλ του διεθνούς δικαίου», είπε ο Σαουδάραβας υπουργός.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

