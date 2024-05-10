Με νέες «πυρηνικές» απειλές κατά της Δύσης επανήλθε σήμερα Παρασκευή ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο στόχος της διεξαγωγής γυμνασίων με εξάσκηση στη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων που έχει προγραμματίσει η Ρωσία, είναι να επεξεργαστεί την απάντηση σε τυχόν επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, τις οποίες η Δύση επέτρεψε στην Ουκρανία να πραγματοποιεί με τα όπλα που της προμηθεύει, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσίας.

Ο Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, προειδοποίησε την Δύση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί, και όχι μόνο στην Ουκρανία, απαντώντας σε τέτοιες επιθέσεις.

«Υπό ορισμένες συνθήκες, η απάντηση (σε τέτοιες επιθέσεις) δεν θα έχει στόχο μόνο το Κίεβο», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram. «Και όχι μόνο με συμβατικά εκρηκτικά, αλλά επίσης με ένα ειδικό είδος όπλων» σχολίασε με νόημα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.