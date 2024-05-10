Με νέες «πυρηνικές» απειλές κατά της Δύσης επανήλθε σήμερα Παρασκευή ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Ο στόχος της διεξαγωγής γυμνασίων με εξάσκηση στη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων που έχει προγραμματίσει η Ρωσία, είναι να επεξεργαστεί την απάντηση σε τυχόν επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, τις οποίες η Δύση επέτρεψε στην Ουκρανία να πραγματοποιεί με τα όπλα που της προμηθεύει, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσίας.
Ο Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, προειδοποίησε την Δύση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί, και όχι μόνο στην Ουκρανία, απαντώντας σε τέτοιες επιθέσεις.
«Υπό ορισμένες συνθήκες, η απάντηση (σε τέτοιες επιθέσεις) δεν θα έχει στόχο μόνο το Κίεβο», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram. «Και όχι μόνο με συμβατικά εκρηκτικά, αλλά επίσης με ένα ειδικό είδος όπλων» σχολίασε με νόημα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.