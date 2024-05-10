Την παραπομπή και των τεσσάρων κατηγορουμένων του πληρώματος του «Blue Horizon», από όπου σπρώχτηκε ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης, ενώ προσπαθούσε να ανέβει στο πλοίο, το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, εισηγείται προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ο εισαγγελέας Πειραιά.

O εισαγγελέας Πειραιά εισηγείται προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την παραπομπή σε δίκη με βαρύ κατηγορητήριο και των τεσσάρων μελών του πληρώματος του «Blue Horizon» ως υπεύθυνους για τον θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καργιώτη που έχασε την ζωή του στο λιμάνι του Πειραιά, μπροστά σε δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου του 2023.

Ειδικότερα η εισαγγελική πρόταση προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών περιλαμβάνει:

-για τον πλοίαρχο, ο οποίος είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία πλοίου από την οποία επήλθε θάνατος και απόπειρα υπόθαλψης κατά συρροή.

-για τον ύπαρχο, ο οποίος επίσης είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, ανθρωποκτονία από πρόθεση που τελέστηκε με ενδεχόμενο δόλο αλλά και κατάχρηση εξουσίας.

-για τον του υποπλοίαρχο, συνέργεια, δια ενέργειας και δια παραλείψεως, σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, τελεσθείσα με ενδεχόμενο δόλο.

-για τον λοστρόμο συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, τελεσθείσα με ενδεχόμενο δόλο και για κατάχρηση εξουσίας.

Ο εισαγγελέας που διερεύνησε την υπόθεση εισηγείται την παραπομπή σε δίκη και των τεσσάρων κατηγορουμένων του πληρώματος ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.