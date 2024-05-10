Τουλάχιστον 50 νεκροί από τις πλημμύρες στην επαρχία στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αφγανιστάν μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία Μπαγλάν, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο εκπρόσωπος Αμπντούλ Ματίν Κάνιε είπε στο πρακτορείο Reuters ότι αναφέρθηκαν πλημμύρες σε περισσότερες από πέντε περιφέρειες της Μπαγλάν μετά τις βροχές. Ορισμένες οικογένειες έχουν αποκλειστεί και χρειάζονται κατεπειγόντως βοήθεια.

Δύο ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την περιοχή απόψε το βράδυ.

«Το υπουργείο Εσωτερικών έστειλε ομάδες και ελικόπτερα στην περιοχή, αλλά επειδή δεν υπάρχουν φώτα νυχτερινής πτήσης στα ελικόπτερα η επιχείρηση μπορεί να μην είναι επιτυχής», πρόσθεσε.

