Ιταλία: Πανικός στην Ιταλία λιοντάρι το έσκασε από τσίρκο

Οι κάτοικοι πόλης κοντά στη Ρώμη κλήθηκαν σήμερα να παραμείνουν στα σπίτια τους καθώς ένα λιοντάρι δραπέτευσε από τσίρκο και κυκλοφορεί ελεύθερο στην περιοχή.

Ο Αλεσάντρο Γκράντο, ο δήμαρχος της Λαντίσπολι, μιας πόλης περίπου 40.000 κατοίκων, σήμανε τον συναγερμό με ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία βοηθά το προσωπικό του τσίρκου και εντοπίσει το αιλουροειδές.

«Ένα λιοντάρι το έσκασε από το τσίρκο», έγραψε, διευκρινίζοντας ότι το ζώο θεάθηκε σε ένα ρυάκι κοντά στις εγκαταστάσεις του τσίρκου. «Σας ζητούμε να είστε πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγετε τις μετακινήσεις μέχρι νεωτέρας», πρόσθεσε.

Ο Γκράντο σημείωσε ότι δεν είχε δώσει άδεια για την παρουσία ενός τσίρκου με λιοντάρια στην πόλη, αλλά δεν ήταν στις αρμοδιότητές του και να την απαγορεύσει.

Il #leone a spasso tra le case di #Ladispoli.

Incredibile quello che sta accadendo. pic.twitter.com/lW97h4sphQ — Michele Galvani (@MicheleGalvani) November 11, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

