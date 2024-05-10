Στρατιωτική βοήθεια ύψους 400 εκατ. δολ. στέλνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους 400 εκατ. δολ., προχωρούν οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οπως εξηγεί το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν πλέον σε κανονικό ρυθμό προμήθειας όπλων προς την Ουκρανία, μετά την ψήφιση του νόμου για την παροχή βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πακέτο προς την Ουκρανία περιλαμβάνει πυροβολικό, πυρομαχικά για τα αντιαεροπορικά συστήματα NASAMS, αντιαρματικά όπλα, τεθωρακισμένα οχήματα και φορητά οπλικά συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στο πεδίο της μάχης.

Πηγή: skai.gr

