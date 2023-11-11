Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε το Σάββατο ότι θα πρέπει να συγκληθεί διεθνής ειρηνευτική διάσκεψη προκειμένου να εξευρεθεί μια μόνιμη λύση στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους.

Ο Ερντογάν μιλούσε στην κοινή σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που διεξάγεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

"Το Ισραήλ παίρνει εκδίκηση... στα μωρά, στα παιδιά και στις γυναίκες της Γάζας", είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός, "Αυτό που είναι επείγον στη Γάζα δεν είναι παύσεις για λίγες ώρες, μάλλον χρειαζόμαστε μόνιμη κατάπαυση του πυρός".

Η Τουρκία, που κλιμάκωσε απότομα τις επικρίσεις για το Ισραήλ καθώς η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα εντείνεται, υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών και φιλοξενεί στελέχη της Χαμάς, την οποία δεν θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, αντίθετα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και άλλες χώρες στη Δύση.

"Δεν μπορούμε να βάλουμε τους αντιστεκόμενους της Χαμάς που υπερασπίζονται την πατρίδα τους στην ίδια κατηγορία με εκείνους της κατοχικής δύναμης" υποστήριξε ο Ερντογάν.

Μια μόνιμη λύση στη σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους εξαρτάται από τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους στη βάση των συνόρων του 1967, είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

"Πιστεύουμε πως μια διεθνής ειρηνευτική διάσκεψη θα παράσχει την πιο κατάλληλη βάση για αυτό. Είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες, περιλαμβανομένων και εκείνων μιας εγγυήτριας δύναμης, προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη που θα εγκαθιδρυθεί σε αυτό το πλαίσιο", είπε.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Αμιχάι Ελιγιάχου για την ιδέα διενέργειας ενός ισραηλινού πυρηνικού πλήγματος στη Γάζα αποκάλυψε ότι το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα, είπε ο Ερντογάν, ζητώντας να διεξαχθεί διεθνής έρευνα.

"Αν υπάρχουν πυρηνικές βόμβες που είχαν κρυφτεί από την εξέταση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, θα πρέπει επίσης να αποκαλυφθούν", είπε ο Ερντογάν.

Το Ισραήλ δεν παραδέχεται δημόσια ότι έχει πυρηνικά όπλα, αν και η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων υπολογίζει πως το Ισραήλ έχει περίπου 90 πυρηνικές κεφαλές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάσχου απέκλεισε τον Ελιγιάχου από τις κυβερνητικές συνεδριάσεις "μέχρι νεωτέρας" μετά τις δηλώσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

