Ένας 44χρονος με καταγωγή από το Τατζικιστάν οδηγούσε το λεωφορείο που έπεσε στον ποταμό Μόικα στην Αγία Πετρούπολη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι.



Είχε ρωσικό διαβατήριο, γράφουν ρωσικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τη σύζυγο του οδηγού, ονόματι Ρακχματσόχ Κουρμπόνοφ, ο 44χρονος δούλευε 20 ώρες χωρίς ανάπαυση και γύρισε στο σπίτι στις 2 τα ξημερώματα, ενώ έπρεπε να ξυπνήσει στις 7.30 το πρωί για να επιστρέψει στη δουλειά. Ο Κουρμπόνοφ έχει συλληφθεί.

Πολιτικό θέμα το δυστύχημα

Ο βουλευτής της Ρωσικής Κρατικής Δούμας Σεργκέι Μιρόνοφ άφησε να εννοηθεί ότι η εθνικότητα του οδηγού θα μπορούσε να ήταν η αιτία του δυστυχήματος.



«Ο οδηγός είναι εκπρόσωπος μιας από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. […] Και από αυτή την άποψη, η πρότασή μας, και εισαγάγαμε ένα νομοσχέδιο, είναι να απαγορεύσουμε στους μετανάστες να εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να τους απαγορεύσουμε να εργάζονται στα σχολεία, να τους απαγορεύσουμε να εργάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα», είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.



Η Taxi LLC (η εταιρεία που κατέχει το λεωφορείο) δήλωσε ότι το όχημα είχε υποβληθεί σε προγραμματισμένη συντήρηση στις 7 Μαΐου και ήταν σε καλή κατάσταση λειτουργίας.



🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN — MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 10, 2024

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 20 επιβάτες.

«Σήμερα, περίπου στη μία το μεσημέρι, η αστυνομία έλαβε μια αναφορά ότι ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα στον ποταμό Μόικα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία την ώρα της έκτακτης ανάγκης υπήρχαν περίπου 20 άτομα μέσα στο όχημα», αναφέρει η έκθεση όπως τονίζει το πρακτορείο RIA.

Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν το λεωφορείο να εκτρέπεται της πορείας του, να συγκρούεται με άλλο όχημα και στη συνέχεια να προσκρούσει στα κάγκελα της γέφυρας και να πέφτει έπειτα στο ποτάμι.

A whole bus of Russians just fell off a bridge in St Petersburg and everyone's dead. pic.twitter.com/1Ve4AedWGN — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 10, 2024

Russia: A bus drove into the Moika river in downtown Saint Petersburg with around 20 people on board. pic.twitter.com/Kostjadkut — Igor Sushko (@igorsushko) May 10, 2024

