Είκοσι έξι νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά της Σενεγάλης

Είκοσι έξι μετανάστες, που είχαν αποπλεύσει από τη Γουινέα, έχασαν τη ζωή τους στα ανοιχτά της Σενεγάλης, όταν βυθίστηκε το πλοιάριό τους, πριν από μερικές ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Αμαντού Ούρι Μπαχ, κάνοντας λόγο για μεταναστευτική «αιμορραγία» της χώρας του.

«Μέχρι στιγμής έχουμε επισήμως 26 νεκρούς», είπε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Γουινέας.

Οι περισσότεροι προέρχονταν από το Ματάμ, μια από τις κοινότητες που συναποτελούν την πόλη του Κόνακρι.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει αναφορά το ναυάγιο, στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, όμως οι αρχές δεν διευκρίνισαν πόσα ήταν τα θύματα. Συγγενείς αγνοουμένων που μίλησαν αυτήν την εβδομάδα σε έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι οι μετανάστες έφυγαν στα τέλη Απριλίου και η τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Ο Αμαντού Ούρι Μπαχ υπενθύμισε ότι χιλιάδες νέοι από τη Γουινέα βρίσκονται σήμερα σε διάφορες χώρες και περιμένουν τον επαναπατρισμό τους, αφού προσπάθησαν να μεταναστεύσουν. «Έχουμε σήμερα περίπου 3.000 νέους που περιμένουν να επαναπατριστούν από τον Νίγηρα, 1.200 είναι στην Αλγερία, 400 στην Αίγυπτο, χιλιάδες στην Ιταλία και δεν υπολογίζω εκείνους που βρίσκονται στις ΗΠΑ, γιατί δεν γνωρίζουμε τον αριθμό τους. Είναι αιμορραγία για τη χώρα μας», υπογράμμισε, αναφερόμενος στις διάφορες διαδρομές που ακολουθούν οι μετανάστες.

Οι νέοι από το Ματάμ φαίνεται ότι ήθελαν να φτάσουν στην Ευρώπη ακολουθώντας τα δυτικά παράλια της Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

