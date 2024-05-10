Θλάση για Σλούκα και Χουάντσο: Στόχος να προλάβουν το Final Four

Δύο σημαντικά προβλήματα άφησε η νικηφόρα σειρά με τη Μακάμπι στον Παναθηναϊκό AKTOR.



Συγκεκριμένα, τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ υπέστησαν θλάση στη γάμπα, κάτι που σημαίνει πως θα λείψουν από τα επόμενα ματς πρωταθλήματος (Προμηθέας, Άρης), ξεκινώντας θεραπευτική αγωγή έτσι ώστε να προλάβουν το Final Four της Ευρωλίγκας (24-26 Μαΐου)!

Ο έμπειρος γκαρντ αγωνίστηκε στο Game 5 με τη Μακάμπι έχοντας, οι οποίοι δεν του επέτρεψαν να βρίσκεται στο παρκέ στην τελική ευθεία του αγώνα. Η περίπτωσή του θα επανεκτιμάται, με τους «πράσινους» να είναι αισιόδοξοι πως οτους θα προφτάσει να δώσει το «παρών» στο Βερολίνο.Από την άλλη, ο Ισπανός φόργουορντ τραυματίστηκε στη γάμπα μετά τοκαι «έσφιξε τα δόντια» ώστε να βοηθήσει το «τριφύλλι» στο πέμπτο παιχνίδι. Ο τραυματισμός του επιδεινώθηκε, ωστόσο στόχος και γι' αυτόν είναι να μπορέσει να είναι έτοιμος για τοσε δύο εβδομάδες.Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα, Μωραΐτης, Μπαλτσερόφσκι, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Μαντζούκας.

