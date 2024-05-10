Το Κίεβο αναμένει να παραλάβει τα πρώτα του μαχητικά αεροσκάφη F-16 από τους δυτικούς συμμάχους του τον Ιούνιο-Ιούλιο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη ουκρανική στρατιωτική πηγή.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την αεροπορική υπεροχή της Ρωσίας για περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου. Η πηγή δεν ανέφερε ποια χώρα θα προμηθεύσει τα αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής, η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και το Βέλγιο έχουν δεσμευτεί να στείλουν F-16 στην Ουκρανία.

Ο Ιλιά Γιεβλάς, εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ορισμένοι Ουκρανοί πιλότοι ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους για να πετάξουν τα πολεμικά αεροσκάφη.

Οι πιλότοι και το προσωπικό εδάφους έχουν εκπαιδευτεί από τους δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας εδώ και μήνες.

Ο ουκρανικός στρατός αναγκάστηκε να βασιστεί σε έναν σχετικά μικρό στόλο αεροσκαφών της σοβιετικής εποχής, καθώς πάλευε να συγκρατήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Με τις ρωσικές δυνάμεις να προελαύνουν αργά στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και να πραγματοποιούν νέα επίθεση στα βορειοανατολικά κοντά στην πόλη Χάρκοβο, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι βλέπουν την προσθήκη των F-16 ως ζωτικής σημασίας αναβάθμιση για την Πολεμική Αεροπορία της χώρας.

Στρατιωτική βοήθεια ύψους 400 εκατ. δολ. στέλνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως οι ΗΠΑ προχωρούν στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους 400 εκατ. δολ.

Οπως εξηγεί το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν πλέον σε κανονικό ρυθμό προμήθειας όπλων προς την Ουκρανία, μετά την ψήφιση του νόμου για την παροχή βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πακέτο προς την Ουκρανία περιλαμβάνει πυροβολικό, πυρομαχικά για τα αντιαεροπορικά συστήματα NASAMS, αντιαρματικά όπλα, τεθωρακισμένα οχήματα και φορητά οπλικά συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στο πεδίο της μάχης.

