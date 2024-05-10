Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από «εκρηκτικό μηχανισμό» στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερις στρατιώτες του σκοτώθηκαν από «εκρηκτικό μηχανισμό» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.
«Οι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν (...) από ένα εκρηκτικό μηχανισμό κοντά σε σχολείο στη συνοικία Ζεϊτούν» της πόλης της Γάζας, ανέφερε ο στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων ένας αξιωματικός, «τραυματίστηκαν σοβαρά» από την έκρηξη.
