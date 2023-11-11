Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί χαιρέτισε την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς για τον πόλεμό της εναντίον του Ισραήλ, και κάλεσε τις ισλαμικές χώρες να επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ.

"Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την αντίσταση στο Ισραήλ, φιλάμε τα χέρια της Χαμάς για την αντίστασή της εναντίον του Ισραήλ", είπε ο Ραϊσί απευθυνόμενος στην κοινή σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που διεξάγεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τις ισλαμικές χώρες να επιβάλουν κυρώσεις στο πετρέλαιο και σε άλλα προϊόντα στο Ισραήλ.

Στη δική του ομιλία ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι δήλωσε πως η χώρα του καταβάλλει προσπάθειες διαμεσολάβησης προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα και πως ελπίζει ότι θα επιτευχθεί σύντομα ανθρωπιστική εκεχειρία στη Λωρίδα.

"Η διεθνής κοινότητα απέτυχε να αναλάβει τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις της", δήλωσε ο σεΐχης Ταμίμ στην κοινή σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στο Ριάντ.

"Για πόσο η διεθνής κοινότητα θα συμπεριφέρεται στο Ισραήλ σαν να είναι υπεράνω των διεθνών νόμων" πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

