Ανάρτηση για την επιστολική ψήφο έκανε στο Facebook η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, για να εξηγήσει τη διαδικασία με τρία απλά βήματα.
«Όσοι έχετε εγγραφεί να ψηφίσετε στις Ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο, θα αρχίσετε - ή έχετε ήδη αρχίσει - να λαμβάνετε μηνύματα για την παραλαβή των φακέλων με το εκλογικό υλικό. Δείτε πώς θα στείλετε την ψήφο σας με τρία απλά βήματα» αναφέρει η Νίκη Κεραμέως. Σύνθημα του μηνύματος: «Μην το αφήσεις για τελευταία στιγμή».
Όπως εξηγεί η υπουργός, ο πολίτης παραλαμβάνει τον φάκελο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, ψηφίζει γρήγορα και απλά και στέλνει έγκαιρα και δωρεάν την επιστολική ψήφο. «Στείλε την ψήφο σου μέχρι 3/6 από την Ελλάδα και μέχρι 28/5 από το εξωτερικό» σημειώνει η υπουργός.
