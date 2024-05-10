Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, υποστήριξε σήμερα Παρασκευή, με συντριπτική πλειοψηφία, το αίτημα των Παλαιστινίων για ένταξή τους, ως πλήρες μέλος, στον Οργανισμό, ένα ψήφισμα που όμως έχει συμβολικό χαρακτήρα δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να ασκήσουν βέτο όταν συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το ψήφισμα που αναγνωρίζει ότι οι Παλαιστίνιοι πληρούν τα κριτήρια για να γίνουν μέλος και θα έπρεπε «να ενταχθούν στον Οργανισμό», δίνοντάς τους και ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα ως «παρατηρητές», συγκέντρωσε 143 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 25 αποχές. Μεταξύ των εννέα που το καταψήφισαν ήταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Γενική Συνέλευση επιστρέφει έτσι το αίτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και του συνιστά «να επανεξετάσει το θέμα ευνοϊκά».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αντέδρασε αμέσως, χαρακτηρίζοντας «δώρο για τη Χαμάς» την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

«Η παράλογη απόφαση που ελήφθη σήμερα στη Γενική Συνέλευση επισημαίνει τη δομική προκατάληψη των Ηνωμένων Εθνών και τους λόγους για τους οποίους, υπό την ηγεσία του γενικού γραμματέα (Αντόνιο) Γκουτέρες, μετατράπηκαν σε έναν άσχετο θεσμό» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ.

Από την πλευρά του, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι η υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης στο αίτημα των Παλαιστινίων για ένταξη στον ΟΗΕ ως πλήρες μέλος ενισχύει τις προσπάθειές τους για μια νέα ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το θέμα αυτό. «Η Παλαιστίνη θα συνεχίσει την προσπάθεια να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Το παλαιστινιακό αίτημα υποβλήθηκε ενώ ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας διανύει τον έβδομο μήνα του και το Ισραήλ επεκτείνει τους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τους οποίους ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους.

«Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ελευθερία», είπε ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μανσούρ πριν από την ψηφοφορία. «Μια θετική ψήφος είναι ψήφος υπέρ της παλαιστινιακής ύπαρξης, όχι εναντίον οποιουδήποτε κράτους (…) Είναι μια επένδυση στην ειρήνη. Το να ψηφίσετε ναι είναι το σωστό», είπε, με τις δηλώσεις του να χειροκροτούνται από τους παριστάμενους.

Με βάση τον ιδρυτικό χάρτη του ΟΗΕ, μέλη μπορούν να γίνουν οι «ειρηνόφιλες» χώρες που αποδέχονται τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το κείμενο αυτό είναι ικανές και πρόθυμες να τις εκπληρώσουν.

«Εφόσον πολλοί από εσάς ‘μισείτε τους Εβραίους’ δεν σας νοιάζει πραγματικά που οι Παλαιστίνιοι δεν είναι ‘ειρηνόφιλοι’», σχολίασε ο πρεσβευτής του Ισραήλ Γκιλάντ Ερντάν, που μίλησε μετά τον Μανσούρ. Κατηγόρησε μάλιστα τη Γενική Συνέλευση ότι «έσκισε» τον Χάρτη του ΟΗΕ και χρησιμοποίησε έναν μικρό καταστροφέα εγγράφων για να σκίσει ένα αντίτυπό του ενώ βρισκόταν στο βήμα. «Ντροπή σας», πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι, εάν εγκριθεί η πρόταση, αναμένει από τις ΗΠΑ να διακόψουν τη χρηματόδοτηση του ΟΗΕ και τον θεσμών του, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας.

Το αίτημα για να γίνει μια χώρα πλήρες μέλος πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας και κατόπιν από τη Γενική Συνέλευση. Εάν η πρόταση επιστρέψει και πάλι στο Συμβούλιο, είναι πιθανό ότι θα έχει την ίδια μοίρα: το βέτο των ΗΠΑ.

«Το Συμβούλιο πρέπει να ανταποκριθεί στη βούληση της διεθνούς κοινότητας», είπε ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ Αμπουσαχάμπ πριν από την ψηφοφορία.

Με το σημερινό ψήφισμα δίνονται ορισμένα προνόμια στους Παλαιστίνιους, που θα ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο του 2024, όπως μια έδρα μεταξύ των μελών του ΟΗΕ στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν θα έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

