Αεροπορικά πλήγματα αποδιδόμενα στον στρατό του Μαλί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δεκαπέντε άμαχους, ανάμεσά τους επτά παιδιά, σύμφωνα με εκπρόσωπο συμμαχίας ανταρτών και τοπικές πηγές, κάτι που μοιάζει να αναγγέλλεται ευρύτερης κλίμακας μάχη για την Κιντάλ, προπύργιο ένοπλων οργανώσεων με κυρίαρχο στοιχείο τους Τουαρέγκ και μείζον διακύβευμα για την κυριαρχία του κεντρικού κράτους.

Το Διαρκές Στρατηγικό Πλαίσιο (ΔΣΠ), οργανωτική δομή συμμαχίας ένοπλων οργανώσεων στις οποίες κυριαρχούν οι Τουαρέγκ, έκανε λόγο μέσω εκπροσώπου του για 15 νεκρούς, ανάμεσά τους επτά παιδιά και τέσσερις τοπικούς αξιωματούχους, σε πλήγματα drones του στρατού τουρκικής κατασκευής, κατ’ αυτό.

Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στην πλειονότητά τους υπό τον όρο να μην κατονομαστούν για την ασφάλειά τους, έκαναν λόγο για έξι, ή επτά, ή εννιά νεκρούς, χωρίς να έχουν ωστόσο την πλήρη εικόνα.

Ο στρατός του Μαλί επιβεβαίωσε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι εξαπέλυσε πλήγματα, όμως τόνισε πως είχαν στο στόχαστρο «τρομοκράτες» σε βάση όπου μέχρι πρότινος στάθμευε απόσπασμα της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ, της MINUSMA, και ότι καταστράφηκαν ιδίως ανοικτά ημιφορτηγά.

Κάλεσε τους πολίτες να μην πιστεύουν «την προπαγάνδα των τρομοκρατών» που αποσκοπεί στην αμαύρωση «της φήμης των Ένοπλων Δυνάμεων του Μαλί».

«Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα του στρατού. Έχουμε τραυματίες σε νοσοκομείο», δήλωσε εργαζόμενος σε δομή υγείας.

Βίντεο που εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζει έξι πτώματα, παραταγμένα το ένα πλάι στο άλλο.

Ο στρατός του Μαλί ανακοίνωσε το Σάββατο πως «εξουδετέρωσε» την προηγουμένη από αέρος αριθμό «στόχων», ανταρτών που κατ’ αυτόν ετοιμάζονταν για επιχειρήσεις, μέσα στο στρατόπεδο από το οποίο αποχώρησε προ ημερών απόσπασμα της MINUSMA.

Οι χθεσινές εχθροπραξίες, οι πρώτες στις οποίες ανακοινώνονται θάνατοι στην Κιντάλ αφότου αυτονομιστές αντάρτες ξανάρχισαν να δρουν εναντίον του κεντρικού κράτους τον Αύγουστο, επιβεβαιώνουν ανησυχίες κατοίκων της πόλης –ιστορικά λίκνου εξεγέρσεων και σταυροδρομιού στον δρόμο προς την Αλγερία– εδώ και καιρό.

Η κατάσταση στην Κιντάλ και στην περιοχή της, όπου ο στρατός είχε υποστεί ταπεινωτικές ήττες μεταξύ του 2012 και του 2014, προκαλεί εδώ και χρόνια εκνευρισμό στην Μπαμακό.

Οι συνταγματάρχες που κατέλαβαν την εξουσία με το πραξικόπημα του 2020 επαναλαμβάνουν συνεχώς πως σκοπός τους είναι η αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας.

Η Κιντάλ ελέγχεται ξανά πλέον από αντάρτες οι οποίοι, αφού ξεσηκώθηκαν το 2012 και συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός το 2014, πήραν τα όπλα και πάλι φέτος.

Η αυτονομιστική εξέγερση του 2012 είχε συμπέσει με την εμφάνιση τζιχαντιστικών οργανώσεων. Αυτές οι τελευταίες ουδέποτε σταμάτησαν να πολεμούν εναντίον του κεντρικού κράτους και κάθε ξένης παρουσίας· η δράση τους βύθισε το Μαλί σε πολυδιάστατη κρίση, ασφαλείας, πολιτική και ανθρωπιστική, η οποία εξαπλώθηκε σε γειτονικά κράτη, στην Μπουρκίνα Φάσο και στον Νίγηρα.

Έκκληση στην Τουρκία

Το βόρειο τμήμα της χώρας μετατράπηκε ξανά από τον Αύγουστο σε θέατρο εχθροπραξιών μεταξύ διαφόρων πλευρών — του τακτικού στρατού, οργανώσεων αυτονομιστών ανταρτών, τζιχαντιστών. Η αποχώρηση της αποστολής του ΟΗΕ, που έσπρωξε προς την έξοδο η στρατιωτική χούντα, οδήγησε σε κούρσα για τον έλεγχο της περιοχής, με το κεντρικό κράτος να επιδιώκει να πάρει υπό τον δικό του έλεγχο βάσεις και αντάρτες και τζιχαντιστές να προσπαθούν να επωφεληθούν.

Η απόσυρση της MINUSMA από τη βάση στην Κιντάλ μοιάζει καταλύτης εξελίξεων.

Εν αναμονή της αποχώρησης των κυανόκρανων, μεγάλη οχηματοπομπή του στρατού αναχώρησε τη 2η Οκτωβρίου για την πόλη. Όμως το απόσπασμα της δύναμης του ΟΗΕ, εν μέσω ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας, επέσπευσε το χρονοδιάγραμμα, εγκατέλειψε τη βάση της στην Κιντάλ την περασμένη εβδομάδα. Αυτονομιστές πήραν τον έλεγχό της, προλαβαίνοντας τον στρατό.

Η βιαστική φυγή της MINUSMA εξόργισε ακόμα περισσότερο τη χούντα, που ήθελε να συμπέσει με την άφιξη της δύναμης του στρατού.

Τα εμπόδια από το καθεστώς ανάγκασαν τους κυανόκρανους να καταστρέψουν μέρος του υλικού τους, για να μην πέσει στα χέρια κανενός, ωστόσο κάποιο υλικό αφέθηκε επιτόπου.

Σύμφωνα με κάτοικο ο οποίος είχε εργαστεί για τη MINUSMA, ανάμεσα στα θύματα των χθεσινών πληγμάτων ήταν συντοπίτες του που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο στρατόπεδο με την ελπίδα πως θα κατάφερναν να πάρουν εκείνοι κάποιο από το υλικό.

Το ΔΣΠ από τη δική του πλευρά κατήγγειλε πως drone έπληξε ομάδα μαθητών μπροστά σε σχολείο, σε μικρή απόσταση από το στρατόπεδο. Πρόσθεσε ότι ζητεί οι αρχές της Τουρκίας να «αναθεωρήσουν την πολιτική τους ως προς την πώληση drones στη χούντα» και στη ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Βάγκνερ, με την οποία συνεργάζεται το στρατιωτικό καθεστώς.

Η MINUSMA, το προσωπικό της οποίας είχε φθάσει ως και τους 15.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς –πάνω από 180 μέλη της σκοτώθηκαν σε εχθρικές ενέργειες από την ανάπτυξή της–, στη θεωρία θα έχει εγκαταλείψει τη χώρα του Σαχέλ την 31η Δεκεμβρίου. Από τον Ιούλιο, έχει αποσύρει από το Μαλί κάπου 6.000 μέλη της, ένστολα και μη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.