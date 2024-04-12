Οι ΗΠΑ περιορίζουν προληπτικά τις κινήσεις των διπλωματών τους στο Ισραήλ

Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την επιβολή περιορισμών στις κινήσεις του προσωπικού της στο Ισραήλ και των μελών των οικογενειών του προληπτικά, για λόγους ασφαλείας, με φόντο τις ανησυχίες πως θα υπάρξουν αντίποινα του Ιράν για τον αποδιδόμενο στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδισμό στο ιρανικό προξενείο στην πρωτεύουσα της Συρίας.

«Προληπτικά, οι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη των οικογενειών τους δεν επιτρέπεται να μετακινούνται εκτός των ζωνών του Τελ Αβίβ, της Ιερουσαλήμ και τις Μπεερσέβα μέχρι νεοτέρας», αναφέρει οδηγία που δημοσιοποιήθηκε από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

