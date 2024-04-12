Η Ρωσία υποχρεώθηκε να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας εν είδει αντιποίνων για ανάλογες επιθέσεις από το Κίεβο, υποστήριξε χθες Πέμπτη ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δυστυχώς, δεχθήκαμε πρόσφατα μπαράζ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές μας και ήμασταν υποχρεωμένοι να απαντήσουμε», φέρεται να είπε ο Πούτιν στον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις εξαπολύθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας με στόχο την «αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας, καθώς έπληξαν εμμέσως την ουκρανική στρατιωτική βιομηχανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις, είπε ο Πούτιν, απέφυγαν τέτοια πλήγματα στη διάρκεια του χειμώνα «για ανθρωπιστικούς λόγους». «Δεν θέλαμε να αφήσουμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα νοσοκομεία και άλλες κοινωνικές δομές», είπε.

Ο ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «ανοησίες» τους ισχυρισμούς των δυτικών συμμάχων του Κιέβου ότι η Μόσχα σχεδιάζει να επιτεθεί και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. «Αυτά είναι ανοησίες… Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις δαπάνες τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη διεθνή σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που θα φιλοξενηθεί τον Ιούνιο στην Ελβετία, ο Πούτιν τόνισε ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία για ειρηνευτικές συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Πούτιν και Λουκασένκο συμφώνησαν ότι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για διάλογο σχετικά με την Ουκρανία θα ήταν διαβουλεύσεις ανάλογες με εκείνες του 2022 στην Τουρκία, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.