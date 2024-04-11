Αντιπροσωπείες από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε επαφή για το θέμα της μη ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο διάστημα στις σχετικές διεθνείς πλατφόρμες, ανακοίνωσε την Πέμπτη στα ΜΜΕ ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

«Οι αντιπροσωπείες μας σε σχετικές διεθνείς πλατφόρμες, και πρώτα απ' όλα στη Νέα Υόρκη, όπου η κυβέρνηση των ΗΠΑ προωθεί τις κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, βρίσκονται σε επαφή και συζητούν αυτό το θέμα», είπε ο Ριάμπκοφ σύμφωνα με το TASS. «Από την πλευρά μας, έχουν γίνει εξαντλητικά σχόλια σε όλα τα επίπεδα: ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας έχουν κάνει δηλώσεις για αυτό το θέμα, και το ίδιο θέμα έχει θιγεί πολλές φορές σε ενημερώσεις ειδήσεων από τους επίσημους εκπροσώπους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών».

Ο Ριάμπκοφ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν «να σπιλώσουν τη Ρωσία», λέγοντας ιστορίες για τα υποτιθέμενα σχέδια της Μόσχας να αναπτύξει όπλα στο διάστημα.

«Αυτό (κατηγορίες των ΗΠΑ) δεν είναι τίποτα άλλο από μια άλλη προσπάθεια να βρεθούν προσχήματα για να σπιλωθούν οι πολιτικές της Μόσχας. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά για όσους δεν το έχουν απομνημονεύσει ακόμη, ότι η Ρωσία είναι πλήρως δεσμευμένη στις υποχρεώσεις της βάσει πολυμερών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται στο διάστημα», είπε ο Ρώσος διπλωμάτης. «Αυτές οι συμφωνίες μιλούν από μόνες τους. Θα συνεχίσουμε επίσης να προωθούμε πρωτοβουλίες σχετικά με την πρόληψη μιας κούρσας εξοπλισμών στο διάστημα αλλά και την αποφυγή πρώτης τοποθέτησης όπλων στο διάστημα».

Ο Ριάμπκοφ υπενθύμισε ότι ήταν οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους που συνέχισαν να εργάζονται ενάντια στις ρωσικές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια.

«Τα ψέματά τους, οι προσπάθειές τους να προσθέσουν περισσότερες απίστευτες ιστορίες στην ατελείωτη αντιρωσική αφήγηση δεν μπορούν να μας βγάλουν εκτός πορείας», πρόσθεσε ο Ριάμπκοφ. «Θα μείνουμε σε επαφή με την παγκόσμια πλειοψηφία για να διατηρήσουμε το διάστημα ειρηνικό και να επιτύχουμε μια κατάσταση όπου δεν θα υπάρχει απειλή για κανέναν από εκεί: ούτε για τις χώρες, ούτε για την τεχνολογία, ούτε για την ικανότητα για κανονική επικοινωνία».

Ο Ριάμπκοφ τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όπλα στο διάστημα. «Το διάστημα χρησιμοποιείται, φυσικά, για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν όπλα εκεί», σχολίασε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.