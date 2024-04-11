Ένα μεγάλο ιαπωνικό κατάστημα ανακάλυψε σήμερα την κλοπή ενός φλιτζανού τσαγιού από χρυσό 24 καρατιών, αξίας άνω των δέκα εκατομμυρίων γεν (περίπου 61.000 ευρώ), το οποίο εκτίθετο σε ένα κουτί που δεν είχε κλειδωθεί.

Το χρυσό φλιτζάνι αποτελούσε τμήμα μιας σειράς αντικειμένων που επιδείχθηκαν προκειμένου να τεθούν σε πώληση στη διάρκεια εκδήλωσης σε κατάστημα στο Τόκιο της αλυσίδας Takashimaya.

¥10 Million Pure Gold Chawan Bowl Missing from Nihombashi Takashimaya; Police Search for Man Caught on Camera Taking Bowl https://t.co/c7H4h38byU — The Japan News (@The_Japan_News) April 11, 2024

Το φλιτζάνι που εκλάπη ήταν ένα από τα πιο ακριβά από χίλια αντικείμενα, κυρίως δοχεία για τσάι και σερβίτσια που παρουσιάζονταν, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) εκπρόσωπος του Takashimaya.

"Φυλασσόταν σε ένα διαφανές κουτί που δεν ήταν κλειδωμένο εκείνη την ώρα ώστε να μπορεί εύκολα να βγει και να εξεταστεί από κοντά από τους πελάτες", διευκρίνισε.

Εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας έδειξαν έναν άνδρα να τακτοποιεί το φλιτζάνι στην τσάντα του και στη συνέχεια να φεύγει, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ. Η αστυνομία αναζητεί τον ύποπτο.

Η έκθεση θα συνεχιστεί, όμως το Takashimaya θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από αυτό, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πρόκειται για ένα νέο συμβάν στην αλυσίδα καταστημάτων έπειτα από ένα φιάσκο τον Δεκέμβριο με χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα που είχε αναφερθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότερα από 800 κατεψυγμένα γλυκίσματα με φράουλες από περίπου 2.900 που πουλήθηκαν διαδικτυακά και παραδόθηκαν τις ημέρες των Χριστουγέννων έμοιαζαν λιωμένα όταν άνοιγε η συσκευασία.

Το Takashimaya αναγκάστηκε να παραδεχθεί το λάθος του δημόσια στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, του Καζουχίσα Γιοκογιάμα, ενός από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του.

Πηγή: skai.gr

