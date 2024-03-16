Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ λένε πως οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν άλλους 3 πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε εμπορικά ή πολεμικά πλοία, διαβεβαίωσε η CENTCOM.

Χούθι

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν χθες Παρασκευή τρεις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίων επιφανείας (ASBMs) προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας, ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε εμπορικά ή πολεμικά πλοία, διαβεβαίωσε η CENTCOM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark