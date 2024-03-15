Μεσανατολικό: Η Χαμάς επικρίνει τον διορισμό νέου Παλαιστίνιου πρωθυπουργού

Ο διορισμός ενός προσώπου πιστού στον Μαχμούντ Αμπάς ως Παλαιστίνιου πρωθυπουργού θα "ενισχύσει τις διαιρέσεις" και αποδεικνύει την "αποσύνδεση της Παλαιστινιακής Αρχής από την πραγματικότητα", κατήγγειλαν σήμερα η Χαμάς, ο Ισλαμικός Τζιχάντ και άλλες οργανώσεις.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς διόρισε πρωθυπουργό χθες, Πέμπτη, έναν από τους στενούς του συνεργάτες, τον οικονομολόγο Μοχάμεντ Μουστάφα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την εξασθενημένη ηγεσία του και να ανακτήσει την αξιοπιστία.

"Ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης χωρίς εθνική συναίνεση θα επιδεινώσει τις (ενδοπαλαιστινιακές) διαιρέσεις", προειδοποιεί η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της. Ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το μαρξιστικό Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP), δύο οργανώσεις που επίσης θεωρούνται τρομοκρατικές από το Ισραήλ, συνυπογράφουν την ανακοίνωση.

Ο διορισμός του νέου πρωθυπουργού αποδεικνύει "τη βαθιά κρίση στους κόλπους της Παλαιστινιακής Αρχής και την αποσύνδεσή της από την πραγματικότητα", σύμφωνα με την ανακοίνωση που καταγγέλλει το "χάσμα μεταξύ της Αρχής και του (παλαιστινιακού) λαού".

Από τότε που άρχισαν οι αδελφοκτόνες συγκρούσεις, τον Ιούνιο του 2007, η παλαιστινιακή ηγεσία είναι διχασμένη μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς, η οποία ασκεί περιορισμένη εξουσία στη Δυτική Όχθη, κατεχόμενο από το Ισραήλ έδαφος από το 1967, και της Χαμάς, η οποία έχει την εξουσία στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

Τους τελευταίους μήνες, πολλοί Παλαιστίνιοι επέκριναν τον 88χρονο πρόεδρο Αμπάς, ο οποίος εξελέγη τελευταία φορά το 2005, για την "ανικανότητά" του απέναντι στις ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε επιστολή για την αποδοχή της αποστολής του προς τον πρόεδρο Αμπάς, ο Μουστάφα δηλώνει ότι "έχει επίγνωση της κρίσιμης φάσης που περνά το παλαιστινιακό ζήτημα" και επιμένει στην ανάγκη για ένα παλαιστινιακό κράτος που θα ενώνει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής όταν τελειώσει ο πόλεμος παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος, λόγω της περιορισμένης επιρροής της αλλά και της άρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.