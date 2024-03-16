Σπάνια συνάντηση στελεχών της Χαμάς και των Χούθι , σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές

γετικά στελέχη της Χαμάς και των υεμενιτών ανταρτών Χούθι συναντήθηκαν πρόσφατα για να συζητήσουν τον «συντονισμό» των ενεργειών τους εναντίον του Ισραήλ, αποκάλυψαν χθες Παρασκευή το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του σε παλαιστινιακές παρατάξεις.

Σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου στη Χαμάς και στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, ηγέτες των δυο οργανώσεων, καθώς και του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP, μαρξιστικό), είχαν «την περασμένη εβδομάδα» ιδιαίτερα «σημαντική συνάντηση» με στελέχη της Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), οργάνωσης πιο γνωστής με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών της, των Χούθι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, η ακριβής τοποθεσία της οποίας και το ποιοι συμμετείχαν στην οποία δεν διευκρινίστηκε, εξετάστηκαν «μηχανισμοί συντονισμού των ενεργειών της αντίστασης όσον αφορά το επόμενο στάδιο» του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, εξήγησαν οι πηγές.

Οι παλαιστινιακές παρατάξεις και οι Χούθι συζήτησαν επίσης για την ενδεχόμενη ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, η οποία κατά την ισραηλινή ηγεσία αποτελεί το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην πόλη αυτή έχουν βρει καταφύγιο σχεδόν 1,5 εκατομμύριο βίαια εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χθες ανακοινώθηκε πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε τα «επιχειρησιακά σχέδια» ενόψει της επιχείρησης στη Ράφα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τις παλαιστινιακές παρατάξεις, οι Χούθι «επιβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα» προκειμένου να «υποστηρίξουν την παλαιστινιακή αντίσταση», πρόσθεσαν οι πηγές του AFP στη Χαμάς και στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Η Χαμάς, ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και οι Χούθι αποτελούν μέρος του «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας κινημάτων εχθρικών προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ που υποστηρίζονται από το Ιράν· σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται επίσης η λιβανική Χεζμπολά και ιρακινές παραστρατιωτικές ομάδες.

Περίπου έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον εμπορικών —και πλέον ενίοτε πολεμικών— πλοίων ανοικτά της Υεμένης, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του το βράδυ της Πέμπτης, ο ηγέτης της Ανσάρ Αλλάχ, ο Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι, διεμήνυσε πως το κίνημά του θα «συνεχίσει και θα επεκτείνει το εύρος των επιχειρήσεών (του)».

«Η βασική μάχη μας σκοπό έχει να αποτρέπονται πλοία συνδεόμενα με τον ισραηλινό εχθρό να διέρχονται όχι μόνο από την Αραβική Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, αλλά και από τον Ινδικό Ωκεανό, προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

