Boeing: Μετά την προσγείωση 737-800 στο Όρεγκον των ΗΠΑ, διαπιστώνεται πως λείπει εξωτερικό τμήμα της ατράκτου

Εξωτερικό κομμάτι της ατράκτου επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737-800 της αμερικανικής εταιρείας United Airlines διαπιστώθηκε πως έλειπε μετά την —ασφαλή πάντως— προσγείωσή του στον προορισμό του, στο Όρεγκον.

Το αεροσκάφος αυτό της United μετέφερε 139 επιβάτες και είχε εξαμελές πλήρωμα. Το ότι έλειπε εξωτερικό τμήμα της ατράκτου διαπιστώθηκε αφού στάθμευσε σε πύλη του αερολιμένα Rogue Valley International Medford.

«Θα κάνουμε διεξοδική εξέταση του αεροσκάφους και όλες τις απαιτούμενες επισκευές προτού επιστρέψει σε υπηρεσία», διαβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία, προσθέτοντας πως θα διενεργήσει επίσης εσωτερική έρευνα για να κατανοηθούν τα αίτια του συμβάντος.

Η Μπόινγκ δεν σχολίασε, παραπέμποντας στον αερομεταφορέα.

Το αεροσκάφος —έχουν παραδοθεί σχεδόν 5.000 δείγματα του συγκεκριμένου τύπου σε πελάτες της Μπόινγκ— είχε αναχωρήσει από το Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24.

Η ασφάλεια των αεροσκαφών της Μπόινγκ, της μιας από τις δυο μεγαλύτερες βιομηχανίες πολιτικών αεροπλάνων στην υφήλιο, απασχολεί ξανά τα μέσα ενημέρωσης έπειτα από συμβάν που εκτυλίχθηκε την 5η Ιανουαρίου, όταν σε πτήση της Alaska Airlines αποκολλήθηκε πλαίσιο που δεν είχε βιδωθεί σωστά, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό αν βρισκόταν σε μεγαλύτερο ύψος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.