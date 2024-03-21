Λογαριασμός
Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν drones των ανταρτών Χούθι της Υεμένης

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, «δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία των ΗΠΑ ή του συνασπισμού».

Ερυθρά Θάλασσα

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως χθες Τετάρτη κατέστρεψε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία των ΗΠΑ ή του συνασπισμού», διαβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χούθι ΗΠΑ Drones Ερυθρά Θάλασσα
