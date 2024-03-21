Ιαπωνία: Σεισμός 5,3 βαθμών ταρακούνησε το Τόκιο

Η ιαπωνική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της ταρακουνήθηκαν το πρωί από σεισμό 5,3 βαθμών, που προκάλεσε τη διακοπή των δρομολογίων σιδηροδρομικών συρμών υψηλής ταχύτητας, χωρίς πάντως να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 09:08 (τοπική ώρα· 02:08 ώρα Ελλάδας) στον νομό Ιμπαράκι, βορειοδυτικά από το Τόκιο, σε βάθος περίπου πενήντα χιλιομέτρων, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές ως αυτό το στάδιο εξαιτίας του σεισμού, ωστόσο σταμάτησαν ορισμένα τρένα υψηλής ταχύτητας, ή Σινκάνσεν, που εκτελούσαν δρομολόγια ανάμεσα στο Τόκιο και στην Κοριγιάμα, στον νομό Φουκουσίμα (βορειοανατολικά), λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο Χιρογιούκι Σανάντα, αξιωματούχος της ιαπωνικής υπηρεσίας πυρηνικής ασφάλειας, διαβεβαίωσε πως δεν διαπιστώθηκε «καμιά ανωμαλία» στον ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό Τόκανι Νταΐνι, η λειτουργία του οποίου ανεστάλη για ελέγχους ασφαλείας.

Η Ιαπωνία, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, συγκαταλέγεται στις χώρες όπου καταγράφονται πολλές από τις ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις στην υφήλιο.

Η χώρα παραμένει στοιχειωμένη από τον φοβερό σεισμό 9 βαθμών και το γιγαντιαίο τσουνάμι του Μαρτίου του 2011 στις βορειοανατολικές ακτές της χώρας, καταστροφή που άφησε πίσω κάπου 20.000 νεκρούς και αγνοούμενους.

Εκείνος ο σεισμός και το τσουνάμι που ακολούθησε οδήγησαν στο πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα, το ένα από τα δυο χειρότερα στην παγκόσμια ιστορία, μαζί με εκείνο στο Τσερνόμπιλ το 1986.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών έπληξε τη χερσόνησο Νότο, που βρέχεται από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 230 ανθρώπους, προκαλώντας την κατάρρευση δεκάδων κτιρίων και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

