Κατάσχεση 7,2 τόνων κοκαϊνης στη Βολιβία

Η αστυνομία της Βολιβίας προχώρησε στη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της χώρας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν εντόπισε 7,2 τόνους κοκαΐνης με προορισμό το Βέλγιο, εκτιμώμενης αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η επιχείρηση διεξήχθη στην Πισίγκα, περιοχή των βολιβιανών υψιπέδων στα σύνορα με τη Χιλή. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε δυο φορτηγά τα οποία μετέφεραν σκραπ —σιδηρομεταλλεύματα— που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ευρώπη μέσω λιμένα της Χιλής στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Αν λάβουμε υπόψη την τιμή αυτής της ελεγχόμενης ουσίας στη χώρα προορισμού, μιλάμε για πλήγμα 451 εκατομμυρίων δολαρίων για τους διακινητές ναρκωτικών», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών Εδουάρδο δελ Καστίγιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την επιχείρηση, η οποία διεξήχθη στις αρχές της εβδομάδες.

Κατά τον υπουργό, ο διακινητής διέφυγε από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής στις ΗΠΑ, κάτι που απέδωσε στο ότι διέρρευσαν πληροφορίες από την εισαγγελία σε ΜΜΕ.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία ανακοίνωνε την κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας κοκαΐνης στην ιστορία της Βολιβίας, που ανερχόταν σε πάνω από 8 τόνους, επίσης στα σύνορα με τη Χιλή.

Η Βολιβία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή φύλων κόκας, της πρώτης ύλης στη διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης, σε όλο τον κόσμο. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (ONUDC) έχει καταγράψει μεγάλη αύξηση της διακίνησης του ναρκωτικού αυτού από τον λεγόμενο Νότιο Κώνο της Λατινικής Αμερικής, κυρίως προς την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.