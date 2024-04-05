Οι ΗΠΑ καλούν το Ισραήλ να εφαρμόσει μέτρα για να αυξηθούν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Λευκός Οίκος κάλεσε χθες Πέμπτη το Ισραήλ να θέσει «γρήγορα» σε εφαρμογή τα μέτρα για την αύξηση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που υποσχέθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μερικές ώρες μετά τη συνδιάλεξή του με τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε, για πρώτη φορά, ανοικτό το ενδεχόμενο να βάλει όρους για τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας στο Ισραήλ.

«Τα μέτρα αυτά, που συμπεριλαμβάνουν τη δέσμευση να ανοίξει το λιμάνι της Ασντότ (...) να ανοίξει το σημείο διέλευσης στο Έρετς (...) και να υπάρξει μεγάλη αύξηση των παραδόσεων (ανθρωπιστικής βοήθειας) από την Ιορδανία απευθείας στη Γάζα, πρέπει τώρα να εφαρμοστούν γρήγορα και πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της αμερικανικής προεδρίας η οποία υπογράφεται από την εκπρόσωπο του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Έιντριεν Γουότσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

