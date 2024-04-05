Η ισπανική ΜΚΟ Open Arms αναστέλλει τη δραστηριότητά της στη Λωρίδα της Γάζας

Η ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση Open Arms, η οποία είχε ναυλώσει μαζί με τη World Central Kitchen (WCK) το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια που έφθασε στη Λωρίδα της Γάζας από την Κύπρο μέσω ειδικού θαλάσσιου διαδρόμου, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως αναστέλλει τη δραστηριότητά της στον παλαιστινιακό θύλακα, μετά τους θανάτους επτά εργαζομένων της WCK σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό τη Δευτέρα.

«Απαιτούμε απαντήσεις και απόδοση ευθυνών για αυτή την απαράδεκτη επίθεση», τόνισε ο διευθυντής της Open Arms, ο Όσκαρ Καμπς, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της ΜΚΟ.

Οι εργαζόμενοι της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης WCK πήγαιναν να ξεφορτώσουν ανθρωπιστική βοήθεια από δεύτερο πλοίο που αναχώρησε από την Κύπρο όταν η οχηματοπομπή τους δέχθηκε την επίθεση τη Δευτέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενώ το δεύτερο πλοίο της Open Arms επέστρεψε προχθές Τετάρτη στο κυπριακό λιμάνι της Λάρνακας, «η αποστολή στον ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Λωρίδα της Γάζας μαζί με τη World Central Kitchen αναστέλλεται», μετά την επίθεση που υπέστη η αυτοκινητοπομπή, εξήγησε η ισπανική οργάνωση, χαρακτηρίζοντας τον βομβαρδισμό της «αδιανόητη» ενέργεια.

Η Open Arms και η WCK συνεργάστηκαν για να δημιουργηθεί θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος μέσω του οποίου παραδόθηκαν 200 τόνοι τροφίμων από την Κύπρο στις ακτές της Λωρίδας της Γάζας στο πρώτο ταξίδι, στα μέσα Μαρτίου.

Μετά τον βομβαρδισμό της οχηματοπομπής της, η WCK, που διένειμε καθημερινά γεύματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη δραστηριότητά της εκεί.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές έκαναν λόγο για «λάθος» που «δεν έπρεπε να γίνει».

Διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποίησαν ξανά χθες Πέμπτη πως είναι σχεδόν αδύνατο να εργαστούν στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς οδεύει να κλείσει έξι μήνες και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου (2,4 εκατ.) αντιμετωπίζει κίνδυνο να λιμοκτονήσει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

