Μετά την συνομιλία Νετανιάχου - Μπάιντεν χθες, Πέμπτη, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη «λήψη άμεσων μέτρων για να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια» στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πληθυσμός αντιμετωπίζει κίνδυνο λιμού.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου θα επιτρέψει «προσωρινά» παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας , μέσω του λιμένα Ασντότ και του σημείου οδικής διέλευσης Έρετς, προκειμένου να αποφευχθεί η ανθρωπιστική κρίση αλλά και να «εξασφαλιστεί η συνέχιση» των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Ο Λευκός Οίκος κάλεσε χθες Πέμπτη το Ισραήλ να θέσει «γρήγορα» σε εφαρμογή τα μέτρα για την αύξηση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που υποσχέθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Τα μέτρα αυτά, που συμπεριλαμβάνουν τη δέσμευση να ανοίξει το λιμάνι της Ασντότ (...) να ανοίξει το σημείο διέλευσης στο Έρετς (...) και να υπάρξει μεγάλη αύξηση των παραδόσεων (ανθρωπιστικής βοήθειας) από την Ιορδανία απευθείας στη Γάζα, πρέπει τώρα να εφαρμοστούν γρήγορα και πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της αμερικανικής προεδρίας η οποία υπογράφεται από την εκπρόσωπο του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Έιντριεν Γουότσον.

Εν τω μεταξύ, η ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση Open Arms, η οποία είχε ναυλώσει μαζί με τη World Central Kitchen (WCK) το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια που έφθασε στη Λωρίδα της Γάζας από την Κύπρο μέσω ειδικού θαλάσσιου διαδρόμου, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως αναστέλλει τη δραστηριότητά της στον παλαιστινιακό θύλακα, μετά τους θανάτους επτά εργαζομένων της WCK σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

