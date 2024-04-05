Βολιβία: Τουλάχιστον 14 νεκροί εξαιτίας σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό, χθες Πέμπτη, σε επαρχιακό δρόμο της νοτιοδυτικής Βολιβίας.

«Εννέα γυναίκες, τέσσερις άνδρες και ένα παιδί» βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον Χούλιο Λαρέα, αξιωματούχο της αστυνομίας. Δύο άνθρωποι επέζησαν, συμπλήρωσε. Πρόκειται για τον οδηγό του φορτηγού και επιβάτη του λεωφορείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο που συνδέει τις πόλεις Ορούρο και Ποτοσί. Φορτηγό που μετέφερε αλάτι εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

«Η παραβίαση της διαχωριστικής λωρίδας, η υπερβολική ταχύτητα, καθώς και η έλλειψη προσοχής» ήταν τα αίτια του δυστυχήματος, είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Red Uno ο Αντέτ Καμπρέρα, εκπρόσωπος της αστυνομίας που βρέθηκε στο σημείο.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επέζησε από τη σφοδρή σύγκρουση, νοσηλεύεται φρουρούμενος σε ιδιωτική κλινική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

