Η Ουάσινγκτον προέτρεψε το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, εν μέσω φόβων για αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου λόγω των επιθέσεων, ανέφεραν την Παρασκευή οι Financial Times, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNBC.

Παρά τις κυρώσεις, η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εξαγωγείς ενέργειας στον κόσμο και ο Λευκός Οίκος ανησυχεί ότι τέτοιου είδους χτυπήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντίποινα σε δυτικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με πηγές.

Την ίδια ώρα, το Χάρκοβο βρίσκεται αντιμέτωπο με μία σειρά από διακοπές ρεύματος την Παρασκευή μετά από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

Εν τω μεταξύ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε μια τρίτη αναθεώρηση του δανειακού προγράμματος 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ουκρανίας, επιτρέποντας στο Κίεβο να αντλήσει δημοσιονομική στήριξη ύψους 880 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ΔΝΤ είπε ότι η οικονομία της Ουκρανίας επέδειξε «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» το 2023, αλλά σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι από τη συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας. Ωστόσο, ο επικεφαλής της αποστολής της Ουκρανίας Γκάβιν Γκρέι είπε στους δημοσιογράφους ότι το ταμείο εξακολουθεί να αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τερματιστεί μέχρι το τέλος του 2024, σύμφωνα με το Reuters.

Η χρηματοδότηση του ΔΝΤ, η οποία πρόκειται να φτάσει τις επόμενες ημέρες, έρχεται μετά από μία δόση της χρηματοδότησης της ΕΕ που έλαβε το Κίεβο την Τετάρτη, αλλά με την αμερικανική βοήθεια να παραμένει παγωμένη στο Κογκρέσο.



Πηγή: skai.gr

