Ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας - Διακοπές στην ηλεκτροδότηση

Περίπου δεκαπέντε ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων που μάλλον είχαν στόχο τις υποδομές ηλεκτροδότησης και προκάλεσαν διακοπές της παροχής σε κάποιους τομείς.Σημείωσε ότι σταμάτησαν επίσης να λειτουργούν αντλιοστάσια του συστήματος ύδρευσης.

Δεν έκανε κάποια αναφορά για θύματα.

Στον Νότο, στη Ζαπορίζια, οι αρχές έκαναν λόγο για οκτώ πυραυλικά πλήγματα.

Σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι βρίσκονται ακόμα εν πτήσει προς διάφορους στόχους στην ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

