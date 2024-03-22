Συνελήφθη ο Ρομπίνιο στη Βραζιλία - Θα εκτίσει ποινή 9 ετών

Στα χέρια της αστυνομίας της Βραζιλίας βρίσκεται από το πρωί ο Ρομπίνιο.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος άσος έχει κριθεί ένοχος από τις ιταλικές Αρχές για συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό γυναίκας που είχε τελεστεί στο Μιλάνο το 2013 με την απόφασή του δικαστηρίου να είναι ποινή κάθειρξης για εννέα χρόνια.

Οι ιταλικές Αρχές ζήτησαν από αυτές της Βραζιλίας να εκτίσει την ποινή του σε φυλακές της χώρας. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό και έτσι σήμερα το πρωί οι Αρχές της Βραζιλίας προχώρησαν στη σύλληψη του Ρομπίνιο.

Να θυμίσουμε ότι αρχικά οι ιταλικές Αρχές είχαν ζητήσει τη σύλληψή του Ρομπίνιο και την έκδοσή του στη γειτονική χώρα κάτι που όμως δεν είχαν αποδεχθεί οι βραζιλιάνικες Αρχές.

