Εκατοντάδες συλλήψεις ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός από την επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Στη σύλληψη εκατοντάδων μαχητών της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ προχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών αξιωματούχων ασφαλείας και στρατιωτικών διοικητών κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης επιδρομής στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού.

Ισραηλινά στρατεύματα εισήλθαν στο νοσοκομείο Αλ_Σίφα στη Γάζα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και επιχειρούν εντός του τεράστιου συγκροτήματος, το οποίο σύμφωνα με τον στρατό συνδέεται με ένα δίκτυο σήραγγας που χρησιμοποιείται ως βάση για Παλαιστίνιους μαχητές.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα στρατεύματα έχουν σκοτώσει εκατοντάδες μαχητές και έχουν συλλάβει περισσότερους από 500 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων 358 μελών των ισλαμιστικών ομάδων Χαμάς και Ισλαμικής Τζιχάντ, ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη του πολέμου.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, είπε ότι οι μονάδες των ειδικών δυνάμεων είχαν χρησιμοποιήσει «τακτικές εξαπάτησης» για να αιφνιδιάσουν τους μαχητές και έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν τρεις ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές της Ισλαμικής Τζιχάντ και δύο αξιωματούχοι της Χαμάς υπεύθυνοι για επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς.

«Όσοι δεν παραδόθηκαν στις δυνάμεις μας πολέμησαν εναντίον των δυνάμεών μας και εξοντώθηκαν», είπε ο Χάγκαρι σε ενημέρωση αργά την Πέμπτη.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τη Χαμάς ή την Ισλαμική Τζιχάντ.

Το Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας πριν από τον πόλεμο, είναι τώρα μία από τις λίγες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που λειτουργούν έστω και εν μέρει στο βόρειο τμήμα της επικράτειας, και φιλοξενεί επίσης εκτοπισμένους αμάχους.

Η Χαμάς και το ιατρικό προσωπικό αρνούνται ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την παροχή καταφυγίου μαχητών.

Τις τελευταίες ημέρες, εκπρόσωποι της Χαμάς δήλωσαν ότι οι νεκροί που ανακοινώθηκαν σε προηγούμενες ισραηλινές δηλώσεις δεν ήταν μαχητές αλλά ασθενείς και εκτοπισμένοι και κατηγόρησαν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.



