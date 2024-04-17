Οι ΗΠΑ ενισχύουν τις κυρώσεις στο Ιράν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ετοιμάζεται να προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν μετά την επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ το σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας πως «αναμένει» οι σύμμαχοί της να κάνουν το ίδιο σύντομα.

«Τις προσεχείς ημέρες οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων κυρώσεων με στόχο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του» για την ανάπτυξη «drones και πυραύλων», των «Φρουρών της Επανάστασης και του υπουργείου Άμυνας», ανήγγειλε σε ανακοίνωση Τύπου της αμερικανικής προεδρίας ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν.

«Αυτές οι νέες κυρώσεις, καθώς και άλλα μέτρα, θα συνεχίσουν την πίεση που ασκείται αδιαλείπτως στο Ιράν προκειμένου να περιοριστούν και να επιδεινωθούν οι στρατιωτικές του δυνατότητες», συνέχισε ο κ. Σάλιβαν.

Ακόμη, κατέστησε σαφές πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αυξήσουν το επίπεδο ετοιμότητας και προετοιμασίας τους για να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα νέα πλήγματα με drones και πυραύλους από το Ιράν.

«Αναμένουμε ότι οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας θα ακολουθήσουν με δικές τους κυρώσεις», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας, που μοιάζει να συντονίζει τα βήματα με τις Βρυξέλλες.

Εκατοντάδες κυρώσεις

Η ιδέα είναι «να μεγεθυνθεί το προϋπάρχον καθεστώς (κυρώσεων) με στόχο τα ιρανικά drones», σημείωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ, έπειτα από έκτακτη σύνοδο, μέσω βιντεοδιάσκεψης, με τους ΥΠΕΞ των 27.

Το Ιράν εξαπέλυσε εκατοντάδες drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό της 1ης Απριλίου στο προξενικό παράρτημα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, που αποδίδει το Ισραήλ.

Σχεδόν το σύνολο των πυραύλων και των drones καταστράφηκαν πριν πλήξουν την ισραηλινή επικράτεια. Επρόκειτο για την πρώτη απευθείας επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε χθες Τρίτη πως το Ιράν δεν θα βγει «αλώβητο» μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση αυτή.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, πέρα από τις κυρώσεις που συνδέονται με τα drones και τους πυραύλους, οι ΗΠΑ επέβαλαν μέτρα σε 600 φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από το ιρανικό καθεστώς» και διάφορα κινήματα συνδεόμενα με αυτό στην περιοχή, σημείωσε ο Τζέικ Σάλιβαν.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν είπε νωρίτερα χθες πως «αναμένει» πως θα επιβληθούν νέες κυρώσεις. Τόνισε εξάλλου πως οι κυρώσεις σε βάρος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς δεν εμποδίζουν τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, υποσχόμενη πως οι υπηρεσίες της θα «εγγυηθούν» πως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.

«Στη Γάζα, ολόκληρος ο πληθυσμός —πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι— αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια και το μεγαλύτερο μέρος του έχει εκτοπιστεί. Επαφίεται σε εμάς, που συμμετέχουμε σε αυτές τις συναντήσεις, να κάνουμε το παν εντός των δυνάμεών μας για να τερματιστούν τα δεινά αυτά», σημείωσε σε τοποθέτησή της ενόψει των συνόδων του ΔΝΤ και της ΠΤ.

Οι πόροι της Ρωσίας

Εξάλλου, όπως ανήγγειλε τη Δευτέρα αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, η Ουάσιγκτον θέλει να αξιοποιήσει τις εαρινές συνόδους που διεξάγονται αυτή την εβδομάδα για να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί ως προς τη χρήση ρωσικών δεσμευμένων πόρων για να εξοπλιστεί και να ανοικοδομηθεί η Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους μας για να ξεκλειδώσουμε τα κέρδη δεσμευμένων ρωσικών κρατικών πόρων και να εγγυηθούμε πως η Ρωσία θα πληρώσει για τις ζημιές που προκάλεσε», είπε η κυρία Γέλεν.

«Οι ηγέτες της G7 μας ζήτησαν να τους παρουσιάσουμε σειρά επιλογών κατά τη σύνοδό τους τον Ιούνιο», θύμισε, σημειώνοντας πως διεξήγαγε ήδη συνομιλίες για το ζήτημα και ελπίζει να τις «συνεχίσει» σήμερα στην Ουάσιγκτον.

Προβλέπονται διάφορες επιλογές, από την «κατάσχεση» των ρωσικών πόρων ως τη «χρήση τους ως εγγύηση», είπε η υπουργός Γέλεν αναφερόμενη σε πόρους αξίας «285 δισεκατομμυρίων» δολαρίων που έχουν δεσμευθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

