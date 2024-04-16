Γάζα: Βομβαρδίστηκε καταυλισμός προσφύγων - Τουλάχιστον 13 νεκροί, ανάμεσά τους 7 παιδιά

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και επτά παιδιά, και άλλοι 25 τραυματίστηκαν μετά από βομβαρδισμό των Ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Maghazi, στην Κεντρική Γάζα, την Τρίτη.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ γίνεται λόγος για εκατοντάδες Παλαιστίνιους πρόσφυγες, οι οποίοι έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση να σωθούν.
Η επίθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και ενώ τα παιδιά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, έπαιζαν σε υπαίθριους χώρους.
