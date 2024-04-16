Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Βομβαρδίστηκε καταυλισμός προσφύγων - Τουλάχιστον 13 νεκροί, ανάμεσά τους 7 παιδιά

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και ενώ τα παιδιά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, έπαιζαν σε υπαίθριους χώρους

Γάζα

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και επτά παιδιά, και άλλοι 25 τραυματίστηκαν μετά από βομβαρδισμό των Ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Maghazi, στην Κεντρική Γάζα, την Τρίτη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ γίνεται λόγος για εκατοντάδες Παλαιστίνιους πρόσφυγες, οι οποίοι έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση να σωθούν.

Η επίθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και ενώ τα παιδιά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, έπαιζαν σε υπαίθριους χώρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark