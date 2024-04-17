ΕΕ: Πολεμική αναγκάζει γερμανό ευρωβουλευτή να αποποιηθεί υψηλή θέση στην Κομισιόν

Ο γερμανός ευρωβουλευτής Μάρκους Πίπερ ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας πως τελικά δεν θα αναλάβει θέση με υψηλές απολαβές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία είχε διοριστεί με αμφιλεγόμενο τρόπο, μετά την πολεμική που προκάλεσε το ζήτημα, απειλώντας την προεκλογική εκστρατεία που διεξάγει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μερικές εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο αιρετός, που ανήκει στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), επελέγη για τη νέα θέση του ειδικού απεσταλμένου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως ο διορισμός του αμφισβητήθηκε, ιδίως από τον ευρωπαίο επίτροπο αρμόδιο για την εσωτερική αγορά, τον Τιερί Μπρετόν.

Η επιλογή συμπατριώτη της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, και δη στελέχους του κόμματός της, τροφοδότησε κατηγορίες για ευνοιοκρατία. Ακόμη περισσότερο διότι έγινε μερικές εβδομάδες από το συνέδριο στο Βουκουρέστι στις αρχές Μαρτίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ, σε αυτό ανήκει η CDU), που υποστήριξε την υποψηφιότητα της κυρίας φον ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία στην ηγεσία της Κομισιόν.

Την περασμένη Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε, με συντριπτική πλειοψηφία (382 ψήφοι υπέρ, 144 κατά, 80 αποχές), ο διορισμός να ακυρωθεί και να προκηρυχθεί νέα διαδικασία.

Ο κ. Πίπερ δήλωσε θύμα πολιτικής εκστρατείας που διεξάγει ο κ. Μπρετόν, ο γάλλος επίτροπος που ανήκει στην ομάδα των φιλελευθέρων Renew.

«Δοθέντος του τρόπου που ο Μπρετόν μποϊκοτάρει την ανάληψη των καθηκόντων μου στην Κομισιόν εξαρχής, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή καμιά πιθανότητα» άσκησης τους, δήλωσε ο κ. Πίπερ στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Κατ’ αυτόν, το «αποκλειστικό» κίνητρο των ενεργειών του γάλλου επιτρόπου ήταν «η κομματική» σκοπιμότητα.

Ο κ. Πίπερ υπέγραψε τη σύμβασή του την 31η Μαρτίου κι επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά του χθες Τρίτη. Προβλεπόταν να αναφέρεται απευθείας στην κυρία φον ντερ Λάιεν — και στον κ. Μπρετόν, τον καθ’ ύλη αρμόδιο επίτροπο για τη βιομηχανία.

Η θέση 15ης βαθμίδας, από τις υψηλότερες στην ευρωπαϊκή ιεραρχία, θα του απέφερε 18.430 ευρώ μεικτά τον μήνα, κατά επίσημα δεδομένα για το μισθολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέγραψε την παραίτησή του. «Η πρόεδρος σέβεται την και ταυτόχρονα λυπάται για την απόφαση του Μάρκους Πίπερ να αποποιηθεί την ανάληψη των καθηκόντων του απεσταλμένου για τις ΜμΕ», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το βράδυ της Δευτέρας ο εκπρόσωπός της Ερίκ Μαμέρ.

«Η πρόεδρος αποφάσισε να αναστείλει την επανέναρξη της διαδικασίας επιλογής για τη θέση (...) για την περίοδο μετά τις ευρωεκλογές», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπρετόν, όπως και ο ιταλός επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι, ο λουξεμβουργιανός επίτροπος Νικολά Σμιτ και ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, ο ισπανός ύπατος εκπρόσωπος Τζουζέπ Μπορέλ, αμφισβήτησαν «τη διαφάνεια» και την «αμεροληψία» της διαδικασίας επιλογής του κ. Πίπερ με επιστολή τους στην κυρία φον ντερ Λάιεν.

Δυο υποψήφιες, η τσέχα ευρωβουλεύτρια Μαρτίνα Ντλαμπάγιοβα (Renew), που υποστηριζόταν από τον κ. Μπρετόν, και η Άννα Στέλιγκερ, της συνομοσπονδίας σουηδικών επιχειρήσεων, είχαν φθάσει στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας έχοντας υψηλότερα τυπικά προσόντα από τον κ. Πίπερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.