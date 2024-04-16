Αν ρωτήσετε κάποιον στην Βρετανία να σας πει ποιος είναι ο Μάικλ Πλατ ( Michael Platt) πιθανότατα θα σας απαντήσει «ο Μάικλ ποιος;»

Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Βρετανία, αλλά - σε αντίθεση, ας πούμε, με τον μεγιστάνα των πετρελαιοειδών και συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Sir Jim Ratcliffe (13,1 δισεκατομμύρια λίρες) και τον εφευρέτη James Dyson (10,8 δισεκατομμύρια), που βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση των πιο πλούσιων ανθρώπων του Ηνωμένου Βασιλείου - ο Platt παραμένει εντυπωσιακά... άγνωστος!

Ακόμα και ο θυρωρός στη ρεσεψιόν του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται η έδρα του ομίλου του Platt στο Λονδίνο, φαίνεται να μην τον γνωρίζει, σύμφωνα με την Daily Mail.

Την εταιρεία του, την BlueCrest Capital Management, ναι. Αλλά το ίδιο το αφεντικό, όχι.

Ακόμα και αν κάποιος προσπαθήσει να επικοινωνήσει έστω και διαδικτυακά μαζί του, δεν θα τα καταφέρει.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας δεν φορτώνει καν και ο 56χρονος, μυστηριώδης Βρετανός Κροίσος - με περιουσία που εκτιμάται στα 14,3 δισεκατομμύρια λίρες - δεν απαντά στα email.

Μάλιστα, ακόμα και όταν οι Times πήραν συνέντευξη από τον Platt και τον συνιδρυτή της BlueCrest, William Reeves, το 2006, εκείνοι αρνήθηκαν σθεναρά να φωτογραφηθούν.

Ανθρωποι που κινούνται στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον του - όπως η μακροχρόνια φίλη του και η ισχυρότερη γυναίκα διαχειριστής fund στον κόσμο, Leda Braga,περιγράφουν τον Platt ως «αινιγματικό», μια φιγούρα που σπάνια παρατηρείται.

Αποτέλεσμα αυτής της μυστικοπάθειας είναι ότι κανείς από τους κοινούς θνητούς στην Βρετανία δεν γνωρίζει το όνομα, πόσο μάλλον το πρόσωπο του Platt....

