Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράκ εναντίον οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον προσκείμενων στο Ιράν ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ, σε αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις εναντίον τους και εναντίον δυνάμεων του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στο Ιράκ και στη Συρία, γνωστοποίησε χθες Τρίτη το βράδυ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός αμερικανικών βομβαρδισμών τη νύχτα χθες Τρίτη στο Ιράκ εναντίον υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών σε αντίποινα για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανών στρατιωτών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους.

Τα πλήγματα είχαν στόχο θέσεις της Κατάεμπ Χεζμπολάχ («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού») –οργάνωσης που αποτελεί μέρος των Χασντ ας Σάαμπι («Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης», παραστρατιωτικών ενταγμένων πλέον στον τακτικό στρατό– στην περιοχή Ζουρφ αλ Σάχαρ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της Βαγδάτης, καθώς και στην περιοχή Αλ Κάιμ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Οι δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στην Αλ Κάιμ.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, τα αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ και στη Συρία έχουν δεχθεί περισσότερες από 150 επιθέσεις από φιλοϊρανούς μαχητές.

Το Σάββατο, τέσσερις αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την επίθεση που δέχθηκε η βάση Αΐν αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ, στην οποια σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα. Την ευθύνη για την επίθεση, με βαλλιστικούς πυραύλους και ρουκέτες, ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ».

Οι ΗΠΑ διατηρούν ανεπτυγμένους περίπου 900 στρατιώτες στη Συρία και άλλους 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος από τον διεθνή συνασπισμό που σχημάτισαν το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

