Πρεσβευτής ΗΠΑ στην Άγκυρα: «Σπουδαία κίνηση για τη Σουηδία, την Τουρκία και όλο το ΝΑΤΟ»

«Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα, το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε την υποψηφιότητα της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ. Σπουδαία κίνηση για τη Σουηδία, την Τουρκία και όλο το ΝΑΤΟ», ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τζέφρι Φλέικ.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του στον λογαριασμό της αμερικανικής πρεσβείας, ο Αμερικανός διπλωμάτης σημείωσε: «Εκτιμώ βαθύτατα την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της Συμμαχίας, η οποία σήμερα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η αφοσίωση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ αποδεικνύει ξεκάθαρα τη διαρκή εταιρική μας σχέση. Οι ευχαριστίες μου στον τουρκικό λαό και την κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

